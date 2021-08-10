Kütahya'da yapılacak "Vazo Kule"nin uygulama projesi tamamlanıyor
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Kütahya'da yapılacak "Vazo Kule"nin uygulama projesi tamamlanıyor

Kütahya'da yapılacak 'Vazo Kule'nin uygulama projesi tamamlanıyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, vizyon projeleri arasında yer alan Vazo Kule'nin kentin sembolü olacağını bildirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, vizyon projeleri arasında yer alan Vazo Kule'nin kentin sembolü olacağını bildirdi.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vazo Kule'nin Kütahya'nın kültür, sanat ve ticaret merkezi olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Tavşanlı'nın leblebisinden Simav'ın helvasına, çini dışında Kütahya'nın hangi yöresel değerleri varsa Vazo Kule'de sergilenecek. Giriş katta marka kafe gibi sosyal alanlar olacak, üst katlar ise UNESCO'dan tescilli sanatçılarımızın eserleri ve bürolar bulunacak. En üst katta ise Kütahya yemeklerinin servis edildiği ve seyir terasının olduğu alana tahsis edilecek. Vazo Kule, Kütahya'da ilk kez ve tek özel izinle 71 metre yüksekliğinde hava mania izni alınarak oluşturulmuş bir proje. Çini sanatının merkeziyiz evet ama bunu simgeleyecek bir tane ürünümüz yok. Bundan sonra maskotundan maketine, diğer her yerde bu sembolü kullanacağız."

Uygulama projesinde sona gelindiğini aktaran Işık, bu ay içinde tüm uygulama projelerini teslim alacaklarını aktardı.

Teslim aldıktan sonra birinci önceliğin yap, işlet, devret modeliyle belediyenin kasasından para çıkmadan kente kazandırmayı planladıklarını dile getiren Işık, "Altında 700 araçlık kapalı otopark, üst tarafı tamamen yeşil alan şu anki fuar alanı ile birleştirdiğimizde yaklaşık 50 dönümlük yeni bir alan ve çiniciler çarşısı ile bir bütün olacak." dedi.

Kütahya'da yapılacak 'Vazo Kule'nin uygulama projesi tamamlanıyor
Kütahya'da yapılacak 'Vazo Kule'nin uygulama projesi tamamlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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