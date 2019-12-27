Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

27.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:12
Kütahya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

'nın ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı yakınlarında 'ya (92) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kara'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Domaniç İlçe Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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