Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı
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Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel
Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı

KÜTAHYA Evliya Çelebi Mahallesi'nde, TOKİ tarafından 100 bin metrekarelik alana yapılacak olan 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı.

KÜTAHYA Evliya Çelebi Mahallesi'nde, TOKİ tarafından 100 bin metrekarelik alana yapılacak olan 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı. 40 milyon liraya malolması beklenen millet bahçesinin 400 günde tamamlanacağı ifade edildi. Hazine arazisi üzerine kurulacak Kütahya Millet Bahçesi, içerisinde barındıracağı kütüphane, çini satış binası, otoparkı, mescidi, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yollarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Millet Bahçesi'nin 700 araçlı kapalı otoparka sahip olacağı belirterek, "Bin 66 metrekarelik alana sahip millet kütüphanesi ile gençlere hem sosyalleşme hem de kültürel anlamda gelişme imkanı sunulacak millet bahçesinde, 8 bin 918 metrekarelik alana sahip 700 araç kapasiteli kapalı otopark da önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Yaklaşık 40 milyon liraya mal olacak millet bahçesi 400 günde tamamlanacak" denildi.


Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı
Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı
Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı
Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı
Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı
Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı
Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı
Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı
Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı
Kütahya'da 'Millet Bahçesi' inşaatına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:09:33. #1.14#
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