Kütahya'da kurbanlık pazarı açıldı
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Kütahya'da kurbanlık pazarı açıldı

Kütahya'da kurbanlık pazarı açıldı
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da kurbanlık satışları için hazırlanan "Canlı Hayvan Pazarı" törenle açıldı.

Kütahya'da kurbanlık satışları için hazırlanan "Canlı Hayvan Pazarı" törenle açıldı.

Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınındaki pazara gelen üreticiler, kurbanlıklarını satışa sundu.

Vali Ali Çelik, pazarın açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesinin devam ettiğini hatırlatarak, satıcıları ve alıcıları alınan tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyardı.

Kurbanın hayırlı bir ibadet olduğunu vurgulayan Çelik, "Kurban Komisyonumuz kesim yerlerini belirledi. Bu alanlar dışında kurban kesimi yapılmaması konusu çok önem arz ediyor. Özellikle hijyen şartlarında, sağlık şartlarında kesim yapmalıyız. Çevrede olumsuz görüntüler oluşturabilecek şekilde kurban kesiminden oldukça uzak durmamız gerekiyor. Toplum sağlığını korumak için de hep birlikte hayırlı ibadetlerimizi hayırlı bir şekilde tamamlayalım ve Kurban Bayramını sağlıklı bir şekilde geçirelim." diye konuştu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ise pazarın üreticilere ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Işık, "Hepimizin bildiği gibi bayramlar bizim için kucaklaşma, dargınların barışması, fakirlerin gözetilmesi, denetlenmesi ve onların korunması için birer fırsat. Dinimizin gereği kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlarımız için hayvanlarına emek veren satıcılarımızın buluşma mekanı. Kütahya Belediyesi olarak bu mekanda burada buluşturduğumuz için mutluyuz. İlgili birimlerimiz gerekli tüm önlemleri almış durumdalar, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık da Kütahya'da 72 bin 500 küçükbaş ve yaklaşık 16 bin 500 büyükbaş kurbanlık hayvan bulunduğunu ifade etti.

Daha sonra dua edilerek pazarın açılışı yapıldı.

Kütahya'da kurbanlık pazarı açıldı
Kütahya'da kurbanlık pazarı açıldı
Kütahya'da kurbanlık pazarı açıldı
Kütahya'da kurbanlık pazarı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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