Kütahya'da izinsiz kazıda buldukları heykeli satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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Kütahya'da izinsiz kazıda buldukları heykeli satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

07.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:58
Kütahya'da izinsiz kazıda buldukları heykeli satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen heykeli satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen heykeli satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökler beldesinde M.K, B.C. ve S.C'nin izinsiz yaptıkları kazıda buldukları mermer heykeli pazarlamaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, M.K'ye ait samanlıkta yaptıkları aramalarda 61 santimetre boyunda insan figürlü heykel ele geçirdi.

Heykel, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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