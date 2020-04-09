Kütahya'da "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" standı Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye tarafından "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" standı kuruldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye tarafından "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" standı kuruldu.

Semt pazarı önünde kurulan standa, imkanı olan kişiler ile pazarcılar sebze ve meyve bırakıyor. İhtiyacı olan kişilerde sormaksızın ihtiyacı olan sebze meyveyi alabiliyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar esnafının ve birçok vatandaşın ihtiyaç sahibi insanların alabilmesi için belediyenin kurduğu standa destek verdiğini söyledi.

Yaşanan süreçte yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemli olduğunu belirten Biçer, "Biz belediye olarak bu dayanışmaya öncülük ettik. Kurduğumuz standa bırakılan sebze ve meyvelerden ihtiyacı olan vatandaşlarımız çekinmeden alabilirler. Buna benzer sosyal projeleri ilçemizde daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA