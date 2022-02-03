Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

UŞAK (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kafa kaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gediz- Uşak karayolu üzerindeki Jandarma Karakolu Kavşağı'nda meydana geldi. Muzaffer Demir yönetimindeki 26 PN 519 plakalı otomobil, Yuşa Tarık Koçer yönetimindeki 45 AFZ 358 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Cansel Demir, Muhsin Demirtaş, Mürşide Demirtaş, Ümit Ayaz ve Akın Alp Şahin yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler otomobillerde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.