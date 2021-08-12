Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada vurulan baba yaşamını yitirdi, iki oğlu ise ağır yaralandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada vurulan baba yaşamını yitirdi, iki oğlu ise ağır yaralandı.

İddiaya göre, Oysu köyünde Yukarı Harmanyeri mevkisinde karşılaşan ve daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. (60), husumetlileri Orhan (40), çocukları Ahmet (17) ve Mehmet Girgin'e (19) tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, başına mermi isabet eden baba Orhan Girgin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ahmet ve Mehmet Girgin ise 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen M.S. ile eşi A.Y. ve oğlu T.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İki aile arasında arazi meselesi yüzünden 11 yıl öncesine dayanan husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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