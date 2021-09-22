Kütahya'da 'İç sularda gemi sevk ve idare kursu' tamamlandı

ÇANAKKALE (İHA) - İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği gereği zorunlu olan 'iç sularda gemi sevk ve idare belgesi' kursu Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. 120 kişinin katılım gösterdiği kurs sonunda yazılı sınavdan başarılı olanlar belgelerini almaya hak kazandı.

İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliğinin gereği olarak zorunlu olan 'İç Sularda Gemiz Sevk ve İdare Belgesi' kursu Kütahya Belediyesi konferans salonunda, Çanakkale Liman Başkan Yardımcısı Muhiddin Gargılı ve Denizcilik Sörvey Mühendisi Hüseyin Sarıca'nın katılımı ile gerçekleşti.

Kursun açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kursa katılım sağlayanlara kurs sonunda yapılacak sınavda başarılar diledi.

Çanakkale Liman Başkan Yardımcısı Muhiddin Gargılı ve Denizcilik Sörvey Mühendisi Hüseyin Sarıca gemi sevk ve idaresi konusunda temel eğitim bilgilerini verdi. Kursa katılım sağlayan 120 kişi, İç Sularda Gemi Sevk ve İdare Belgesi' için sınava tabi tutuldu. - KÜTAHYA

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