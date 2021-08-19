Kütahya'da çatıya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Kütahya'da çatıya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kütahya'da çatıya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da çatı arasında sıkıştığı yerden çıkamayan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kütahya'da çatı arasında sıkıştığı yerden çıkamayan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Ziraat Mahallesi Şahan Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Evin çatı katından kedi sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ve sesin geldiği yeri tespit eden ekipler, çatı arasında sıkışan kediyi bulunduğu yerden kurtarıp serbest bıraktı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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