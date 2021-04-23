Kütahya'da "Büyücü" operasyonu: 3 gözaltı
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Kütahya'da "Büyücü" operasyonu: 3 gözaltı

Kütahya'da 'Büyücü' operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, şahıslara para karşılığında muska yazıp, büyü, falcılık ve üfürükçülük yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, şahıslara para karşılığında muska yazıp, büyü, falcılık ve üfürükçülük yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri R.U., Y.E.ve B.B. isimli şahısların, Kütahya il merkezi ile ilçe ve köylerinde kendilerine gelen şahıslara para karşılığında muska yazıp, büyü, falcılık ve üfürükçülük yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 43 adet av tüfeği fişeği, 5 adet bıçak, 2 adet kurusıkı tabanca ile muska ve büyü yapımında kullanılan muhtelif sayıda tütsü ve mum, büyü kitapları, muskalar, büyü dökümanları, büyüde kullanılan baharat ve otlar, büyü yapmak için kullanılan çeşitli suç ve suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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