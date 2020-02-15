Kütahya'da Birlik Vakfı'nın yeni yönetimi belirlendi

15.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:37

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi'nin yeni yönetim kurulu belirlendi.Başkanlığına iş adamı Ali İhsan Özdemir getirilirken, yönetim kurulu üyelikleri de şu isimlerden oluştu; Muhammed Demir, Bilal Cicavoğlu, Ekrem Aygün, Yeminli Mali Müşavir Osman Can, İbrahim Bakır, Avukat Ahmed Fuad Durmaz, Ahmet Yılmaz, Süleyman Mermer, Avukat Hüseyin Baykal ve İsmail Yiğit.



İstişare kurulu üyeliklerine ise Avukat İbrahim Durmaz, İbrahim Kamber, Halil Ertaş, Doç. Dr. Hamza Yaşar Ocak, Yaşar Temel, Halil Serdar ve Murat Demir'den oluştu.



Başkan Özdemir, vakfın binasının 28 Şubat'ta açılarak faaliyetlerine başlayacağını dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA