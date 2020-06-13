Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı
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Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyünde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci bir emre kadar karantina uygulaması başlatıldı.

Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı
13.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:08

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyünde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci bir emre kadar karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Altınkent köyünde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alınarak köye giriş çıkışlar kapatıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Altınkent köyünde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verilirken, köyde pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine, Aile hekimlerince haftada 1 gün verilen mobil sağlık hizmetlerinin gerekli önlemler alınarak devam etmesine, Altınkent köyünde oturan vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimi'ne bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararları alındı.Ayrıca, Altınkent ve Gümele Köyü Kavşağı'ndan köye giriş çıkışların kontrollü olacağı, diğer giriş çıkışların da kullanılmaması için tedbirler alınacağı bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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