Kütahya'da AK Parti'nin yeni yönetimi göreve başladı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Başkan Sebahattin Ceyhun ve Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Başkan Sebahattin Ceyhun ve Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Başkan Sebahattin Ceyhun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz İl Kongremizin ardından İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte İlçe Seçim Kurulundan mazbatamızı alarak 'Bismillah' dedik ve görevimize başladık.

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda bizim davamızda durmak yok, yorulmak yok. Milletimiz için sevdamız olan memleketimiz ve ülkemiz için durmaksızın çalışmak ve hizmet etmek var" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı