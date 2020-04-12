Kütahya'da 50 dönüm karaçam ormanı yandı
KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü yakınlarındaki karaçam ormanında yangın çıktı.
12.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:36
KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü yakınlarındaki karaçam ormanında yangın çıktı. Yangın 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü.
Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden Emet Orman İşletme Müdürlüğü, Emet Belediyesi ve Emetbor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 50 dönümlük alandaki karaçam ağaçlarının zarar gördüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerince yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA