Kusura bakma ne demek? Kusura bakma anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kusura bakma, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kusura bakma ne demek? Kusura bakma anlamı ne? İşte, Kusura bakma kelimesin anlamı!