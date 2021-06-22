Kusura bakma ne demek? Kusura bakma anlamı ne?
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Kusura bakma ne demek? Kusura bakma anlamı ne?

Kusura bakma ne demek? Kusura bakma anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kusura bakma, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kusura bakma ne demek? Kusura bakma anlamı ne? İşte, Kusura bakma kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kusura bakma kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kusura bakma anlamı ne? Kusura bakma ne demek?

KUSURA BAKMA NE DEMEK?

Kusura bakmamak (veya kalmamak): Hoş görmek:

"Kusura bakma, hatırını soramadım." - Sait Faik Abasıyanık

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