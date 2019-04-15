Kuşum Aydın Canlı Yayında Sitem Etti: Cenazeme Gelmesin

Şarkıcı Kuşum Aydın, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk oldu. Aydın, bazı eski dostlarından dert yandı.

"TELEVİZYON KARİYERİM BİTTİ"

Geçtiğimiz aylarda, yüzüne dolgu yaptırdığı için pişmanlığını dile getiren Kuşum Aydın, "Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum" sözleriyle gündeme gelmişti.

"ONLAR SAKIN CENAZEME GELMESİN"

Kanal D'deki '2. Sayfa' programına katılan şarkıcı, bazı eski dostlarına dert yandı. Aydın şunları söyledi: "Cenazeme gelmelerini istemediğim insanlar var. O kişiler cenazeme gelmesin. Eskiden dostumdu bu insanlar. Bu kadar iki yüzlülük ve yalakalık görmedim. Benim bazı kişilerle görüşmememi istemeyen arkadaşlarım, daha sonra görüşmemi istemedikleri kişilerle görüşmeye başladılar. Ünlü kişiler bunlar... İki, üç kişiler... Onlar sakın cenazeme gelmesin. Vasiyet de ettim."