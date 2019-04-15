Kuşum Aydın Canlı Yayında Sitem Etti: Cenazeme Gelmesin
Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen şarkıcı Kuşum Aydın, Kanal D'deki "2. Sayfa" programına konuk olarak eski dostlarından dert yandı.
Şarkıcı Kuşum Aydın, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk oldu. Aydın, bazı eski dostlarından dert yandı.
"TELEVİZYON KARİYERİM BİTTİ"
Geçtiğimiz aylarda, yüzüne dolgu yaptırdığı için pişmanlığını dile getiren Kuşum Aydın, "Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum" sözleriyle gündeme gelmişti.
"ONLAR SAKIN CENAZEME GELMESİN"
Kanal D'deki '2. Sayfa' programına katılan şarkıcı, bazı eski dostlarına dert yandı. Aydın şunları söyledi: "Cenazeme gelmelerini istemediğim insanlar var. O kişiler cenazeme gelmesin. Eskiden dostumdu bu insanlar. Bu kadar iki yüzlülük ve yalakalık görmedim. Benim bazı kişilerle görüşmememi istemeyen arkadaşlarım, daha sonra görüşmemi istemedikleri kişilerle görüşmeye başladılar. Ünlü kişiler bunlar... İki, üç kişiler... Onlar sakın cenazeme gelmesin. Vasiyet de ettim."
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Şu ülkeyi bu duruma dusurenler utansın. Hak yok hukuk yok adelet yok .jak edilmiş ve kazanilmiş seçimi her türlü hukuksuzlukla iptal ettirmeye çalışıyorlar. Bu ülkenin harbiden civisi çıktı. Yüz bindefa yazıklar olsun .kimsenin ahi kimsede kalmaz. Bu yaptiklarinizda sizin yanınıza kalmaz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu ne biçim tip laCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ. . AĞLAMAK İYİDİR. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kusum GünAydin Sanatci olmak ayri bir sey olmali.Benim Sahsen tavsiyem,havadar biryerde Cesedini Akbabalara yem etmen,Kizilderelilerdeki gibi.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Tanidigim kadariyla sadece isini yapan biri aydin.Dost he gun gelir anliyor insan yikim oluyor.Iyi secmek lazim heleki bu devirde.Zenginin akrabasi fakirin alacaklisi cok olur diye boşa denmemis.Gelmesin öylesiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır