Kuşburnu nasıl yazılır? TDK'ya göre kuşburnu mu, kuş burnu mu? Kuşburnu ne demek?
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Kuşburnu nasıl yazılır? TDK'ya göre kuşburnu mu, kuş burnu mu? Kuşburnu ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "kuşburnu". Peki, kuş burnu nasıl yazılır? TDK'ya göre kuşburnu mu, kuş burnu mu yazılır?

Kuşburnu nasıl yazılır? TDK'ya göre kuşburnu mu, kuş burnu mu? Kuşburnu ne demek?
06.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:05

Kuşburnu kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, kuşburnu TDK'ya göre nasıl yazılır? Kuş burnu nasıl yazılır? Kuş burnu mu, kuş burnu mu? TDK'ya göre kuşburnu kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE KUŞBURNU NASIL YAZILIR?

Kuş burnu: Yanlış

Kuşburnu: Doğru

KUŞBURNU İLE ÖRNEK CÜMLELER

Kuşburnu: (ku'şburnu)

1. isim, bitki bilimi Çalılık ve ormanlık alanlarda yetişen, soluk pembe renkte çiçekler açan bir ağaç, yaban gülü ağacı (Rosa canina):

"Kuşburnuyu budarlar/ Işkın sürmesin diye" - Halk türküsü

2. isim, bitki bilimi Bu ağacın parlak kırmızı renkli, içi tüylü ve çekirdekli meyvesi.

3. isim Bu meyveden yapılan içecek.

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