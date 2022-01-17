"Kuşaklararası İletişim Projesi"nin toplantısı gerçekleşti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi pandemi sebebiyle sosyal, kültürel, toplumsal, sağlık, temel hizmetlerden yoksun kalma ve yakın çevreden dışlanma riski ile karşı karşıya kalan 65 yaş ve üzeri bireyler için "Kuşaklararası İletişim Projesi"ni geliştirdi.

Proje kapsamında ilk online toplantı Anadolu Üniversitesi, Sinema Televizyon Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Nezih Orhon moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Gençler ile 65 yaş üstü bireyleri bir araya getirerek deneyim aktarımı sağlanan proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'nın belirlediği sürdürülebilir kalkınma amaçlarının üçüncüsü olan sağlıklı ve kaliteli yaşam ilkesine de hizmet ediyor. Kuşaklararası İletişim Projesi'nin ilk toplantısına 35 kişi katıldı. 65 yaş üzeri bireylerin yaşam süreçlerini daha sağlıklı, aktif, verimli ve mutlu geçirmeleri için düzenlenen toplantılar 15 günde bir tekrarlanacak.

Projeye katkı sağlayarak katılan gençlere, 65 yaş üzeri bireylere ve Prof. Dr. Nezih Orhon'a teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri, kuşaklararası bağların da sağlamlaştırılacağı projeye katılmak isteyen gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların 0222 211 55 00 /1499 numaralı telefondan kayıt olabileceklerini belirttiler.

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