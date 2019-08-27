Kuşaklama kanalının ihale oluru onaylandı

27.08.2019 14:25

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, seçim öncesi sözünü verdiği Kuzey Kuşaklama Kanalı Projesi'nin ihale oluru için milletvekilleri ve AK Parti yöneticileriyle birlikte Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret ederek ihale oluru için onay aldı.



Adıyaman'da her yağışta etkili olan sel sularının şehirde hayatı felç etmesini önlemek için kolları sıvayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu önemli projeyi kısa süre içerisinde hayata geçirmek için girişimlerini sürdürüyor.



Daha önce ön fizibilite çalışmaları tamamlanan projenin ihale oluru onayını almak için Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, projenin bir an önce hayata geçirilmesi için destek istedi.



Bakan Yardımcısı Metin, tarafından ihale oluru için onay verilen proje hakkında konuşan Başkan Kılınç, Adıyaman için oldukça önemli olan 3 bin 500 metre uzunluğunda yapılması planlanan Kuzey Kuşaklama Kanalının tamamlanması ile birçok mahallenin sel tehlikesinden kurtulacağını dile getirdi.



Başkan Kılınç, projenin gerçekleşmesine katkı sunan başta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e ve kendilerine her zaman destek olan Milletvekili Ahmet Aydın öncülüğünde tüm milletvekillerine, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'e, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA