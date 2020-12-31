Son dakika: Kuşadası yılbaşına sessiz giriyor
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Son dakika: Kuşadası yılbaşına sessiz giriyor

31.12.2020 23:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:49
Son dakika: Kuşadası yılbaşına sessiz giriyor

Son dakika haber: Kuşadası yılbaşına sessiz giriyor AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamalar doğrultusunda evde kalınmasıyla yeni yıla sayılı saatler kala, sessizliğe büründü.

Kuşadası yılbaşına sessiz giriyor
AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamalar doğrultusunda evde kalınmasıyla yeni yıla sayılı saatler kala, sessizliğe büründü.
Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Kuşadası'nda, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, yılbaşını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamayla birlikte, yeni yıla saatler kala Kuşadası sessizliğe büründü. Kuşadası'nın en işlek cadde, sokak ve meydanları bomboş kaldı. Polis ekipleri ise pek çok yerde kontrol noktası oluşturarak, kısıtlamadan muaf olan sürücülerin belgelerini kontrol etti.
Kısıtlamada muaf olmadığı halde dışarıya çıkan sürücülere ise ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Son dakika: Kuşadası yılbaşına sessiz giriyor
Son dakika: Kuşadası yılbaşına sessiz giriyor
Son dakika: Kuşadası yılbaşına sessiz giriyor
Son dakika: Kuşadası yılbaşına sessiz giriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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