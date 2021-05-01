Kuşadası'nın sokaklarında sanat var
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Kuşadası'nın sokaklarında sanat var

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Haberler | Yerel

Kuşadası'nın sokaklarında sanat var Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını modern ve estetik dokunuşlarla renklendirmeye devam ediyor.

Kuşadası'nın sokaklarında sanat var

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını modern ve estetik dokunuşlarla renklendirmeye devam ediyor.

Kentin turistik çarşılarını yenileme projesi kapsamında alt yapı, doğal taş döşeme ve peyzaj düzenleme işleri sona eren Sevgi Sokak'ın duvarlarını Kuşadalı restoratör ve konservatör Venüs Şahin ile Çağla Cansın Karaman, mural adı verilen resimler ile donattı.

Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde kentin turistik çarşılarında yürütülen alt ve üst yapı yenileme çalışmalarında sona gelindi. Alt yapısı yenilenen ve doğal taş döşeme işlemi tamamlanan cadde ve sokaklara estetik bir hava katmak için peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Daha önce trafoları Yeşilçam yıldızlarının resimleri ile süsleyen, Meteoroloji duvarını ise Türk mitolojisine ait figürlerle donatan Kuşadalı sanatçılar Venüs Şahin ile Çağla Cansın Karaman alt ve üst yapı işleri tümüyle tamamlanan Sevgi Sokak'ı renklendirmek için resim sanatında mural adı verilen bir çalışma yürüttü. Türk edebiyatının usta şairleri Nazım Hikmet Ran, Cemal Süreya, Edip Cansever gibi isimlerin illüstrasyonlarından oluşan muraller çizildi. Çalışma esnaf ve vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Kuşadası'nın sokaklarında sanat var
Kuşadası'nın sokaklarında sanat var
Kuşadası'nın sokaklarında sanat var
Kuşadası'nın sokaklarında sanat var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

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