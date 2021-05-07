Kuşadası'nda yılan görünümlü kertenkele doğal ortamına bırakıldı
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Kuşadası'nda yılan görünümlü kertenkele doğal ortamına bırakıldı

Kuşadası'nda yılan görünümlü kertenkele doğal ortamına bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sıcak havalarla birlikte kış uykusundan uyanan yılan görünümlü 'oluklu kertenkele', bir hayvan severin duyarlı davranışı sayesinde doğal ortamına yeniden kavuştu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sıcak havalarla birlikte kış uykusundan uyanan yılan görünümlü 'oluklu kertenkele', bir hayvan severin duyarlı davranışı sayesinde doğal ortamına yeniden kavuştu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Halk arasında kör yılan diye bilinen bu sürüngen türünün insanlara hiçbir zararı yok" dedi.

Kuşadası'nın Kadınlar Denizi Mahallesi'nde oturan Oktay Gültepe, dün sabah saatlerinde işlettiği otelin bahçesinde oluklu bir kertenkelenin olduğunu görünce durumu EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleriyle birlikte bölgeye gidip, Latince adı 'Ophisaurus Apodus' olan oluklu kertenkeleyi dikkatlice yakaladı. Boyu yaklaşık 1.5 metre olan oluklu kertenkele daha sonra ormanlık bir araziye götürülerek doğal ortamına salındı.

"Yaşam alanları azaldı"

Oluklu kertenkeleyi görünce hemen tanıdığını belirten Oktay Gültepe, "Bu tür sürüngenlerin yaşam alanları aşırı yapılaşma nedeniyle giderek azaldı. Genellikle çevredeki iş makineleri ve gürültüden ürktükleri zaman saklanacak bir yer arıyorlar. EKODOSD yetkililerine bana yardımcı oldukları için teşekkür ederim" dedi.

'Kesinlikle öldürmeyin'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise "Oluklu kertenkelelerin insanlara hiçbir zararı yok. Halk arasında kör yılan diye bilinen bu sürüngen türü doğal alanlarının yanı sıra sitelerin ve apartmanların arasında kalan arazilerde görülebiliyor. Çekirge, salyangoz, böceklerle beslenen; bazen de fare, küçük boylu kertenkele ve kuş yavrularını da yiyen oluklu kertenkeleler, ne yazık ki yılan sanılarak bilinçsiz kişilerce öldürülmekte. Oluklu kertenkeleler, göz kapaklarının ve başlarının hemen yan tarafındaki kulak açıklıkları ve başın hemen gerisinden aşağıya doğru devam eden oluk şeklindeki girintiden anlaşılabilir. Doğal denge için çok önemli olan, bu canlı türünü görenler kesinlikle öldürmesin" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda yılan görünümlü kertenkele doğal ortamına bırakıldı
Kuşadası'nda yılan görünümlü kertenkele doğal ortamına bırakıldı
Kuşadası'nda yılan görünümlü kertenkele doğal ortamına bırakıldı
Kuşadası'nda yılan görünümlü kertenkele doğal ortamına bırakıldı
Kuşadası'nda yılan görünümlü kertenkele doğal ortamına bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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