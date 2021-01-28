Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
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Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi

28.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:51
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda bu yıl ikinci kez kar sürprizi yaşandı.

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda bu yıl ikinci kez kar sürprizi yaşandı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, okulların tatil olmasını fırsat bilen aileler soğuk havaya aldırış etmeden çocuklarını yüksek kesimlere götürerek birlikte kartopu oynadı.

Kuşadası'nda dün etkili olan sağanak yağmur, bugün yerini kara bıraktı. Kar yağışı, hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede, yaklaşık 2 saat boyunca etkili oldu. Kuşadası'nın kırsal mahalleleri, Yeniköy, Yaylaköy, Kirazlı ve Çınar'da evlerin çatıları, zeytin bahçeleri ve ağaçların karla kaplanması, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın tadını en çok çıkaran çocuklar oldu. Yarıyıl tatilinde olan çocuklar, soğuk havaya aldırmadan karla kaplı sokaklarda kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Denizi ve güneşi ile ünlü tatil ilçesi Kuşadası'na yeni yılın ilk karı 18 Ocak Pazartesi günü yağmıştı.

'EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRİYORUZ'

Çocuklarını kartopu oynamaları için Yeniköy'e getirdiğini belirten ev kadını Melahat Akgüneş, "Kuşadası'na kar çok ender yağıyor. Bugün çocuklarım karı görünce dışarı çıkıp oynamak istediler. Biz de fırsatı değerlendirip Yeniköy'e geldik. Soğuk havaya rağmen çok eğlenceli vakit geçiriyoruz" dedi.Emine Yiğit Yıldırım ise "Yaklaşık 1 saattir Yeniköy'deyiz. Üç yaşındaki oğlum Civan ilk kez kar gördüğü için çok sevinçli. Kar yağışıyla Kuşadası'nda seyri doyumsuz çok güzel bir manzara da oluştu. Bize de bunun keyfini çıkartmak düştü" diye konuştu.

Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi
Kuşadası'nda yeni yılın ikinci kar sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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