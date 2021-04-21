Kuşadası'nda Türk bayrağını duvardan söken şüpheli adliyede (2)
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Kuşadası'nda Türk bayrağını duvardan söken şüpheli adliyede (2)

Kuşadası'nda Türk bayrağını duvardan söken şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER - Haberler | Güncel

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTAydın'ın Kuşadası ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bulunan bir marketin dış duvarında asılı olan Türk bayrağını söktüğü için gözaltına alınan Murat Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bulunan bir marketin dış duvarında asılı olan Türk bayrağını söktüğü için gözaltına alınan Murat Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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