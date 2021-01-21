Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli

21.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:46
Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kar yağışı ve soğuk havada sokakta kalan evsizlerin imdadına belediye ekipleri yetişti.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kar yağışı ve soğuk havada sokakta kalan evsizlerin imdadına belediye ekipleri yetişti. Park, metruk bina ve camileri dolaşan zabıtalar, çok sayıda evsizi, kış dönemini geçirmeleri için otel ve yurtlara yerleştirdi.

Kuşadası'nda etkili olan soğuk havadan en çok sokakta yaşayanlar etkilendi. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla evsizleri belirledi. Park, metruk bina ve camilerde yatmak zorunda kalanlar, belediye ekiplerince bulundukları yerden alınarak, anlaşmalı otel ve yurtlara yerleştirildi.

Kuşadası Belediyesi, 2020 yılında 210 evsize, 2021 yılının ilk ayında ise 15 evsize yardım eli uzattı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası'nda yaşayan herkese elimizden geldiğince sahip çıkıyoruz" dedi.


Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli
Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli
Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli
Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli
Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Yaşar Güler Selçuk Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 11:46:01. #1.14#
title