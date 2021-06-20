Kuşadası'nda müzisyenlere destek konserleri
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Kuşadası'nda müzisyenlere destek konserleri

Kuşadası'nda müzisyenlere destek konserleri
Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için Kuşadası'nın farklı noktalarında konserler düzenlemeye başladı.

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için Kuşadası'nın farklı noktalarında konserler düzenlemeye başladı. 

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan yerel sanatçılara ve müzisyenlere destek olmak amacıyla hafta sonları çeşitli mahallelerde konserler düzenlemeye başladı. Yerel sanatçıların ilk adresi ise Güzelçamlı  Mahallesi oldu. Pandemi kuralları doğrultusunda gerçekleşen ilk konserde halk sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik etti. 

MÜZİSYENLERDEN TEŞEKKÜRGüzelçamlı Meydanı'nda konser veren müzisyenler, sahneye ve enstrümanlarına kavuşmanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Müzisyen Semih Pişkin, "Müzisyenler olarak bu süreçte çok zorlandık. Borç içinde olan pek çok arkadaşımız var. Hepimiz bunun psikolojik ve mental yorgunluğunu taşıyoruz. Bu konser çok iyi geldi" dedi.Müzisyen Burhan Çadırcı ise "Bu zorlu zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin yanımızda olması bizleri mutlu etti. Bu konserler bize kendimizi iyi hissettirdi" diye konuştu.SIKINTILARIMIZI UNUTTUK

Yaklaşık 1 saat süren konserin ardından müzisyenler Güzelçamlı Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Etkinlikten memnun kalan vatandaşlar da pandemi nedeniyle geçirdikleri sıkıntılı günlerin ardından konserin kendilerine moral olduğunu belirterek Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen konserler devam edecek. 22 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da Panionion ve Balıkçılar Meydanında, 26 Haziran Cumartesi günü ise saat 16.00'da Kadınlar Denizi ve Davutlar Pazar yerinde müzisyenler vatandaşlarla buluşacak.


Kuşadası'nda müzisyenlere destek konserleri
Kuşadası'nda müzisyenlere destek konserleri
Kuşadası'nda müzisyenlere destek konserleri
Kuşadası'nda müzisyenlere destek konserleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer

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