Kuşadası'nda marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
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Kuşadası'nda marangozhanede çıkan yangın söndürüldü

Kuşadası'nda marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde marangozhanede çıkan yangın hasara neden oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde marangozhanede çıkan yangın hasara neden oldu.

Güzelçamlı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan Murat Barutlu'ya ait marangozhanede, elektrik prizinden yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İş yeri sahibi, yangında yaklaşık 10 bin lira değerindeki malzemesinin zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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