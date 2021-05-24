Kuşadası'nda kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edilen caminin yerine yenisi yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edilen caminin yerine yenisi yapılıyor

Kuşadası'nda kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edilen caminin yerine yenisi yapılıyor
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Kültür Sanat

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıblesinin yanlış olduğu fark edilerek yıkılan cami, yeniden inşa ediliyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıblesinin yanlış olduğu fark edilerek yıkılan cami, yeniden inşa ediliyor.

Yaylaköy Mahallesi'nde yer alan cami, kıblesinin hatalı olması ve daha büyük cami ihtiyacı nedeniyle geçen yıl yıkıldı.

Yeni caminin inşasına, hayırseverlerin de desteğiyle Yaylaköy Cami Yaptırma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği tarafından başlanıldı.

Dernek başkanı ve cami imamı Ömer Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin kaba inşaatının tamamlandığını söyledi.

Eski caminin kıblesinde 45 derecelik sapma olduğunu aktaran Taş, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllarda böyle bir durumla karşılaşınca mahalleli büyük bir şoka uğramıştı. Şimdiye kadar niye tespit edilmedi diye bir sitemleri oldu. Eski teknoloji ile yapıldığı için kasti bir hata olmadığını düşünüyoruz. Biz bu olaydan sonra camiyi yaptıran hayırsever Himmet Kocagöz'ün varislerine ulaştık. Onların da rızasını alarak, eski camiyi yıkıp yeniden yapılması konusunda bir karar aldık."

Caminin eksikliklerinin çok fazla olduğunu aktaran Taş, hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Fevzi Sarkıtan da yeni caminin inşası nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

İmam Ömer Taş, 2017'de önce yaptığı ölçümde, 1968 yılında yapılan caminin kıblesinde sapma olduğunu belirlemişti. İçinde yapılan düzenlemeyle camide bir süre daha ibadete devam edilmişti.

Kuşadası'nda kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edilen caminin yerine yenisi yapılıyor
Kuşadası'nda kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edilen caminin yerine yenisi yapılıyor
Kuşadası'nda kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edilen caminin yerine yenisi yapılıyor
Kuşadası'nda kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edilen caminin yerine yenisi yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Demet Akalın İbrahim Tatlıses Meltem Miraloğlu
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası'nda kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edilen caminin yerine yenisi yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:09:47. #1.14#

title