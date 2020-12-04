Kuşadası'nda ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Kuşadası'nda ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

04.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:06
Kuşadası'nda ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

Kuşadası ilçe koordinasyon toplantısı Kuşadası Ticaret Odası'nın (KUTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kuşadası ilçe koordinasyon toplantısı Kuşadası Ticaret Odası'nın (KUTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki toplantıya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Cihan Seymen, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten, TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, ATRO Başkanı Ozan Sayın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarım ve ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Aziz Bostan katıldı.

Toplantıda ilçedeki güncel gelişmeler görüşülürken, ayrıca mevcut uygulamalar gözden geçirilip, gerçekleştirilmek üzere çeşitli kararlar alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı
Kuşadası Kent Konseyi'nde Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı
Kuşadası Kent Konseyi'nde Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Kenan Işık Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Caner Erkin Ersun Yanal Nacer Chadli Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Uefa Ocak Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 15:07:35. #1.14#
title