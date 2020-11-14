Kuşadası'nda iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası'nda iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

14.11.2020 21:16 | Son Güncelleme: 14.11.2020 21:20
Kuşadası'nda iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada boynundan bıçaklanan Fırat G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Vade B. bacağından yaralandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada boynundan bıçaklanan Fırat G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Vade B. bacağından yaralandı. Olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi ise gözaltına alındı. 

Olay, 17.30 sıralarında Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'ndeki Saklıkent Sitesi önünde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Fırat G. ve kadın arkadaşı Vade B. ile Batuhan D. ve A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre Batuhan D. cebinden çıkardığı bıçakla Fırat G. ve Vade B.'ye saldırdı. Boynundan yaralanan Fırat G. ile bacağından yaralanan Vade B. kanlar içinde yere yığılırken, Batuhan D. ve A.A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fırat G. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Vade B. ise tedaviye alındı. 

OLAY YERİNDEN 2 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDILARSoruşturma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredekilerin verdiği eşgal bilgileri doğrultusunda 2 şüpheliyi olayın meydana geldiği yerden 2 kilometre uzaklıktaki Pilav Dağı'nda yakaladı. Gözaltına alınan Batuhan D. ve A.A sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Öte yandan hastanede tedaviye alınan Vade B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

 


Kuşadası'nda iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

İlgili Haberler

Kuşadası'nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kuşadası'nda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bıçaklı kavga: 1 ölü
Bıçaklı kavga: 1 ölü
Çorum'da baltalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum'da baltalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Donald Trump Kamala Harris Vladimir Putin Berat Albayrak
Magazin Emrah Yıldız Kenter Şebnem Bozoklu Ferzan Özpetek
Spor Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Bursa Medya Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 21:21:25. #1.15#
title