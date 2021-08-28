KUŞADASI'NDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ DENETİMİ

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, belediye tarafından eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen denetim çalışmaları sürüyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, belediye tarafından eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen denetim çalışmaları sürüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde, yasal sınırı aşarak gürültü kirliliğine neden olan işletmelere idari para cezası uygulanıyor.

Kuşadası Belediyesi, bölge halkı ile ilçeyi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin sağlığını ve huzurunu korumak amacıyla gürültü kirliliğine karşı olan mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre mühendisleri zabıta ekipleriyle birlikte, kent merkezi ile merkeze uzak mahallelerde bulunan eğlence mekanlarını düzenli olarak denetliyor. Denetimler, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle ortaklaşa gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, çevre mühendisleri tarafından önce sese hassas cihazlarla ölçüm yapılıyor. Ekipler, kontrolleri yaptıktan sonra yasal desibel sınırını aştığı belirlenen işletmelere anında müdahale ediyor. İş yeri ruhsatı ve canlı müzik izin belgesi sorgulanan eğlence mekanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun hükümleri ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'ne aykırı bir durum olması halinde gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

Eğlence işletmelerinin daha yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında denetimlerini artıran Kuşadası Belediyesi, gelen ihbarlar doğrultusunda son iki ayda 81 işletmeyi kontrol etti. Bu kapsamda 11 işyerine toplamda 196 bin lira para cezası uygulandı. Yetkililer, halk sağlığının ön planda tutulduğu çalışmaların sonbahar ve kış aylarında da kesintisiz olarak devam edeceğini ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, "27.06.2021 tarihli Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde yer alan 'Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik ve canlı müzik yayınları bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 00.00'a kadar yapılabilecektir. Saat 00: 00'dan sonra müzik yayını yapılan yerlerde kolluk kuvvetleri tarafından müzik yayının yapılması engellenmektedir' hükümleri yer alıyor. Kuşadası Belediyesi olarak genelge ve yönetmelikler doğrultusunda ekiplerimizce programlı ve ani olarak denetim ölçümleri yapılmakta, sınır değeri aşan işletmelere idari yaptırım para cezası uygulanmaktadır. Hemşerilerimize ve değerli misafirlerimize huzurlu bir ortam sunabilmek için gürültüyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı