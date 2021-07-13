Kuşadası'nda gençlere oyun turnuvası düzenlendi
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Kuşadası'nda gençlere oyun turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Kuşadası'nda gençlere oyun turnuvası düzenlendi Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Pro Evolution Soccer 2021 Turnuvası'nda heyecan başladı.

Kuşadası'nda gençlere oyun turnuvası düzenlendi

AYDIN - Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Pro Evolution Soccer 2021 Turnuvası'nda heyecan başladı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik, dünyanın en popüler futbol oyunu olan PES tutkunlarını bir araya getirdi.

Kuşadası Belediyesi, dijital platformun 1 numaralı oyunu olan PES tutkunlarını Kuşadası'nda buluşturdu. Bu yıl ilk kez düzenlenen PES 2021 Turnuvası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda başladı. Başlama vuruşunu Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'ın yaptığı turnuvaya Aydın genelinden toplam 128 oyuncu katıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçların oynandığı etkinliğin ilk gününde oyun konsollarının başına geçen PES tutkunları, son 32 kişi arasına kalabilmek için mücadele etti. Renkli görüntülerin yaşandığı turnuvaya seyirciler de yoğun ilgi gösterdi. Turnuva, final maçlarının oynanmasıyla sona erecek. Etkinlik sonunda 1'inci olan oyuncuya ödül olarak PlayStation 5 hediye edilecek.

"Keyifli dakikalar yaşandı"

Kuşadası'nda farklı bir etkinlik düzenlediklerine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Futbol hem gerçek hayatta hem de dijital dünyada en çok sevilen oyunlardan bir tanesi. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Kuşadası PES 2021 Turnuvası'na katılan oyuncular ile seyircilerin rekabet ortamını yaşarken keyifli dakikalar geçirmeleri için de her şeyi yaptık. Turnuvanın centilmence geçmesini sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kuşadası'nda gençlere oyun turnuvası düzenlendi
Kuşadası'nda gençlere oyun turnuvası düzenlendi
Kuşadası'nda gençlere oyun turnuvası düzenlendi
Kuşadası'nda gençlere oyun turnuvası düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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