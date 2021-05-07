Kuşadası'nda bir otomobilde koltuk içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu, iki kişi gözaltına alındı
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Kuşadası'nda bir otomobilde koltuk içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu, iki kişi gözaltına alındı

Kuşadası'nda bir otomobilde koltuk içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu, iki kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkiçeşmelik Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada koltuk içerisine gizlenmiş 108 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki V.S. ve H.E'nin adreslerinde yapılan aramada ise iki tabanca, bir pompalı tüfek ve çalıntı olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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