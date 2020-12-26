Kuşadası'nda bir kişi sahte alkolden zehirlendi
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Kuşadası'nda bir kişi sahte alkolden zehirlendi

26.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:40
Kuşadası'nda bir kişi sahte alkolden zehirlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte alkolden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte alkolden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. 50 yaşındaki Murat Ç., içtiği sahte alkolden zehirlenerek ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edilen şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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