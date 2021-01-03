Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum
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Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum

03.01.2021 12:02 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:32
Kendisini defalarca bıçaklayan gencin yanında tek cümlelik not bulundu: Anneciğim seni çok seviyorum

Aydın'da bir genç, odasında kanlar içerisinde bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen gencin, "Anneciğim seni çok seviyorum" notunu yazdıktan sonra kendisini çeşitli yerlerinden bıçakladığı düşünülüyor.

Türkmen Mahallesi Akyar Konakları'nda saat 05.00 sıralarında bir apartmanda edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İ.A. isimli bir genç "Anneciğim, seni çok seviyorum" notunu bıraktıktan sonra bıçakla çeşitli yerlerini kestiği iddia edildi.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan İ.A.'yı, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen gencin annesinin Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor S.A. olduğu öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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