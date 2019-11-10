Kuşadası'nda Atatürk ve şehitler hayrına lokma döküldü

Kuşadası'nda Atatürk ve şehitler hayrına lokma döküldü

Aydının Kuşadası ilçesinde bir grup esnaf tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adınalokma hayrı gerçekleştirdi.

10.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:29
Kuşadası'nda Atatürk ve şehitler hayrına lokma döküldü

Aydının ilçesinde bir grup esnaf tarafından, Gazi ve şehitler adına


lokma hayrı gerçekleştirdi. Kuşadası'nda yüzlerce vatandaşa lokma dağıtıldı.


Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için dökülen lokmalar vatandaşlara ikram edildi.


Lokma hayrı yapan Zeki Uyanık, "Ata'ya olan sevgi ve saygının göstergesi olarak 6 yıldır lokma döktürdüklerini belirterek bu hayrımızı 6 yıldır yapıyoruz geleneksel hale geldi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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