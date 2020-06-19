Kuşadası Lions Kulübü'nden KUTO'ya ziyaret
Kuşadası Lions Kulübü yönetimi, Kuşadası Ticaret Odasını(KUTO)'nı ziyaret etti.
19.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:18
Kuşadası Lions Kulübü yönetimi, Kuşadası Ticaret Odasını(KUTO)'nı ziyaret etti.
Ziyarete katılan Kuşadası Lions Kulubü Başkanı Berna Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp, Murat Öztürk ve İzzet Tokay, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'a yakın zamanda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişinin ardından sona erdi. - AYDIN
Kaynak: İHA