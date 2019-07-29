Kuşadası Dj Hasan Aksoy'la coşuyor!
Kuşadası'nın en popüler isimlerinden biri olan Dj Hasan Aksoy yaz sezonu boyunca Budha Beach Club'da yerli ve yabancı tatilcileri eğlendirmeye devam ediyor.
DJ Hasan Aksoy , Happy Hourlarda ve Pool Partylerde sizlerle buluşuyor.
Başaralı DJ Hasan Aksoy," Budha Beach Club 'ın 1000 kişi kapasiteli yerinde, 300 kişilik pool sahnesindeve denizin kıyısına kurduğu 400 kişilik happy hour alanında insanları eğlendirmekten çok memnunum. Ben bir Ege'li olarak Yaz Sezonunda Kuşadası'nda bulunmayı seviyorum. Yerli ve yabancı müşteri kalitesi tartışılmaz güzellikte dedi. Budha Beach, Kuşadası'nda hem havuz hem deniz keyfini bir arada yaşamak isteyen, yerli ve yabancı tatilcilerin en uğrak mekanı'' dedi.
Kaynak: Bültenler
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