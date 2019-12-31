Kuşadası Belediyesi yeni yılda sokak hayvanlarını unutmadı

31.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04

Kuşadası Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte kentin farklı noktalarına köpek evleri yerleştirmeye başladı.



"Kuşadası'nda yaşayan tüm canlılardan sorumluyum" diyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni yılda hayvanları unutmadı. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak faytonları kaldıran, Haybulans projesini yaşama geçiren, Can Dostlar Defin Alanı'nı açan ve Kuşadası genelinde bulunan kedi evlerinin sayısını arttıran Başkan Ömer Günel, son olarak köpek evleri yerleştirilmesi talimatını verdi. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından köpek evlerinin ilk bölümü belirlenen yerlere yerleştirildi. Karaova Mahallesi Efes Evleri'nin yanında yer alan parka, Davutlar Mahallesi Piri Reis Sitesi yanında yer alan yeşil alana, Türkmen Mahallesi'nde bulunan Abdi İpekçi Parkı'na, Alacamescit Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Eskin Parkı'na ve Ege Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan parka yerleştirilen köpek evleri estetik ve modern görünümleri ile dikkat çekti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentleşme ile birlikte yaşam alanları daralan sokak hayvanlarının herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek "Can dostlarımızı korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmakla yükümlüyüz. Özellikle havaların iyiden iyiye soğumaya başladığı bugünlerde sokak hayvanlarını yalnız bırakamazdık. Kentimizin beş farklı noktasına köpek evi yerleştirdik. Yılbaşının hemen ertesinde 10 noktaya daha köpek evi yerleştireceğiz. Hayvanlara yönelik çalışmalarımız 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da hız kesmeden devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA