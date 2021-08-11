Kuşadası Belediyesi'nin yeni yatırımları Güzelçamlı Belediyesi'ne

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kenti sokak sokak dolaşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güzelçamlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kenti sokak sokak dolaşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güzelçamlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ömer Günel, Güzelçamlı'nın da büyük bir değişim süreci yaşadığına dikkat çekerek, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Kuşadası Belediyesi ortak çalışmasıyla Güzelçamlı'nın alt yapı ve üst yapı sorunlarının tamamen çözülecek" dedi.

Kuşadası'nın tüm mahallelerini belirli aralıklarla ziyaret edip yaşanan sorunları yerinde inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından Güzelçamlı mahallesi oldu. Başkan Ömer Günel'e ziyaretinde Güzelçamlı Mahallesi Muhtarı Remzi Atıcı, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik, Funda Şenol, Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı eşlik etti.

Beraberindeki heyetle balıkçılar barınağında inceleme yapan Başkan Ömer Günel, Burada Güzelçamlı Muhtarı Remzi Atıcı'dan bilgi aldı. Esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Ömer Günel, Güzelçamlı'nın önemli bir turizm bölgesi olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Güzelçamlı'ya 240 bin metrekarelik yol çalışması gerçekleştirdik. Parkları ve yeşil alanları yenileyerek turizm kentine yakışır bir görünüme kavuşturduk. Önümüzdeki süreçte Liman Caddesi ve sahil bandındaki yaklaşık 2 kilometrelik alanda yol yapım onarım ve altyapı çalışması yürütülecek. Bu kapsamda Balıkçı Barınağı'nda da çevre düzenleme çalışması yapacağız. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından projelendirilen ve ihale aşamasında olan çalışma ile de Güzelçamlı'nın alt ve üst yapı sorunu en kısa sürede çözülecek" dedi.

Başkan Ömer Günel'in bir adresi ise Kuşadası Belediyesi'ne ait olan ve önceki dönemlerde ruhsatsız olarak işletilen çay bahçesi oldu. Kuşadası Belediyesi tarafından yeniden projelendirilen ve hayata geçiren Adabel Kafe'yi ziyaret etti. Burada bir dizi inceleme yapan Başkan Ömer Günel çalışanlardan bilgi aldı. Başkan Ömer Günel, kafe ve etrafındaki eksikliklerin giderilmesi için yetkili personele talimat verdi. Kafenin, belediye bünyesinde açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Güzelçamlı'ya yakışan bir yer kazandırdığı için Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı