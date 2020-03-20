Kuşadası Belediyesi'nden asfaltlama seferberliği Kuşadası'nın farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, kentin kalbi konumunda olan Türkmen Mahallesi'ndeki Bahçearası ve Sevinç Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Kuşadası'nın farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, kentin kalbi konumunda olan Türkmen Mahallesi'ndeki Bahçearası ve Sevinç Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Kuşadası'nın merkezi olan Türkmen Mahallesi'nde başladığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Türkmen Mahallesi'ndeki Bahçearası ve Sevinç Sokak'ta sürdürdüğü asfaltlama çalışmasını tamamladı. Bu kapsamda her iki sokağa da toplam bin 625 metrekare sıcak asfalt döküldü. Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Çetin Emeç Caddesi ise 2 bin metrekare sıcak asfaltla kaplandı. Yolların kısa sürede asfaltlanması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası'nda yaz sezonu öncesi yapılmayan yol, girilmeyen sokak kalmayacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uzun yıllardır hizmet alamayan Türkmen Mahallesi'ndeki alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na çalışmalarımızda verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Kuşadası'nda bozuk yol kalmayacak. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın memnuniyetine yönelik hizmet üretmek olacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA