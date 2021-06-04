Kuşadası Belediyesi Eski Başkanı Lütfi Suyolcu vefatının 26.yıldönümünde anıldı

Kuşadası Belediyesi eski Başkanı M. Lütfi Suyolcu, 26'ncı ölüm yıl dönümünde Kervansaray'da düzenlenen bir törenle anıldı.

Kuşadası Belediyesi eski Başkanı M. Lütfi Suyolcu, 26'ncı ölüm yıl dönümünde Kervansaray'da düzenlenen bir törenle anıldı. Törende, 2021 yılı Lütfi Suyolcu Onur Ödülüne layık görülen Erdoğan Öven Engelliler Köyü Başkanı Canan Güler'e ödülü de takdim edildi.

Kuşadası'nda, 16 Mayıs 1995 yılında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden M. Lütfi Suyolcu için bir anma programı düzenlendi. Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen törene, Onur Ödülü Seçici Kurulu'nda yer alan gazeteci yazar Nedim Şener, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Kuşadası Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kadriye Balıkçı ile Lütfi Suyolcu'nun kızı Çiğdem Suyolcu ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Lütfi Suyolcu'nun kızı Çiğdem Suyolcu, Lütfi Suyolcu'nun her şeyden önce çok iyi bir baba olduğuna dikkat çekerek "Onun öğretileri sayesinde ayakta duran ve kendine güvenen bir birey haline geldim. Onu çok özlüyorum" dedi. Bu yıl Lütfi Suyolcu Onur Ödülü'ne layık görülen Canan Güler'in çalışmalarını takdir ve beğeni ile karşıladığını ifade eden Çiğdem Suyolcu, Güler'e başarılarının devamını diledi.

2021Yılı Lütfi Suyolcu Onur Ödülüne layık görülen, Mimar Canan Güler ise Erdoğan Öven Engelliler Köyünün kuruluş süreci ile ilgili bilgi verdi. Merhum Lütfi Suyolcu ile anılarını paylaşan Canan Güler, "Çok disiplinli ve her şeyi takip eden bir insandı. Yapılan işlerin hap takipçisi olmuştur. kişiliği ve duruşuyla örnek bir insandı. İyi ki tanımışım merhum Lütfü Suyolcu'yu. Bu onur ödülüne layık görüldüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.

Törenin sonunda davetlilere Lütfü Suyolcu için dökülen lokmalar ikram edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı