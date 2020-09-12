Kuşadası Belediyesi'den 6 bin kişiye aşure ikramı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası Belediyesi'den 6 bin kişiye aşure ikramı

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle ilçenin 7 farklı noktasında toplam 6 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi'den 6 bin kişiye aşure ikramı
12.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.09.2020 00:57

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle ilçenin 7 farklı noktasında toplam 6 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi tarafından Muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure dağıtım etkinliği bu yıl 7 farklı noktada gerçekleşti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Hizmet Binası önü, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, İkiçeşmelik İlköğretim Okulu önü, Camiatik Mahallesi Muhtarlığı önü, Davutlar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Anıtı önü ile Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı'nda toplam 6 bin kişiye aşure dağıttı.

Belediye Hizmet Binası önündeki aşure ikramı, Kuşadası Müftüsü Rahmi Yiğit tarafından edilen duanın ardından başladı. İkrama, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan ve Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar katıldı. Aşure dağıtımı sırasında zabıta görevlileri stant önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Muharrem İnce Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Canan Ergüder Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Kuşadası Belediyesi'den 6 bin kişiye aşure ikramı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 01:03:20. #1.14#
title