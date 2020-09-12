Kuşadası Belediyesi'den 6 bin kişiye aşure ikramı Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle ilçenin 7 farklı noktasında toplam 6 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle ilçenin 7 farklı noktasında toplam 6 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi tarafından Muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure dağıtım etkinliği bu yıl 7 farklı noktada gerçekleşti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Hizmet Binası önü, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, İkiçeşmelik İlköğretim Okulu önü, Camiatik Mahallesi Muhtarlığı önü, Davutlar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Anıtı önü ile Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı'nda toplam 6 bin kişiye aşure dağıttı.

Belediye Hizmet Binası önündeki aşure ikramı, Kuşadası Müftüsü Rahmi Yiğit tarafından edilen duanın ardından başladı. İkrama, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan ve Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar katıldı. Aşure dağıtımı sırasında zabıta görevlileri stant önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı. - AYDIN

Kaynak: İHA