Kuşadası Adagöl ve Sevgi Plajı'nda mangal yakmak yasaklandı
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Kuşadası Adagöl ve Sevgi Plajı'nda mangal yakmak yasaklandı

Kuşadası Adagöl ve Sevgi Plajı'nda mangal yakmak yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin pek çok kentinde etkili olan orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı olarak Adagöl Mesire Alanı ve Sevgi Plajı'nda ateş, mangal ve semaver yakılmasını yasakladı.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin pek çok kentinde etkili olan orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı olarak Adagöl Mesire Alanı ve Sevgi Plajı'nda ateş, mangal ve semaver yakılmasını yasakladı.

Türkiye'nin farklı noktalarında art arda yaşanan orman yangınları nedeniyle harekete geçen Kuşadası Belediyesi, kendi yetki alanında bulunan makilik ve ormanlık alanlarda bir dizi önlem aldı. İlk iş olarak Kuşadası'nın en önemli piknik alanlarının başında gelen Adagöl Mesire Alanı'nda ve Davutlar'da bulunan Sevgi Plajı'nda mangal ve semaver başta olmak üzere her türlü ateş yakılması yasaklanırken makilik ve ormanlık alanlarda denetimler sıklaştırıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, orman yangınları ile mücadelede tedbirli olmanın önemine dikkat çekerek "Önce Manavgat'ta başladı ciğerimiz yanmaya. Şimdi ise Marmaris, Ankara, Adana, Mersin, Osmaniye, Bodrum, Didim ve Söke'den acı haberler alıyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, canları pahasına mücadele eden herkese güç, kuvvet diliyorum. Kentimiz de ormanlık alanların yoğun olarak bulunduğu bir bölge olması nedeniyle yangın tehdidi altında. Bu nedenle Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından olan Dilek Yarımadası Milli Parkımız ziyaretçi girişine kapatıldı. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak yetki alanımız içerisinde bulunan Adagöl ve Sevgi Plajı'nda ateş, mangal ve semaver yakılmasını yasakladık ve denetimlerimizi artırdık. Doğamıza, ormanlarımıza ve o ormanlarda yaşayan canlılara sahip çıkmak hepimizin sorumluluğunda. Bu nedenle tüm hemşehrilerimden ve ziyaretçilerimizden gerekli özeni ve hassasiyeti göstermelerini bekliyorum" dedi. - AYDIN

Kuşadası Adagöl ve Sevgi Plajı'nda mangal yakmak yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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