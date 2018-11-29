Kuş Fotoğrafçısı Savcı

SAMSUN Bölge Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, kuş fotoğrafçılığı hobisi ile dikkat çekiyor. Tatil günlerinde özel kamuflaj elbiselerini giyen savcı Vedat Soğukpınar, UNESCO'nun Dünya Mirasları Geçici Listesi'ne alınan Bafra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında nadir kuş türlerini fotoğraflıyor.

Samsun Bölge Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, kuş fotoğrafçılığı hobisi ile dikkat çekiyor. Samsun'da önemli soruşturmaları yürüten savcı Vedat Soğukpınar, mesleğinin yanında 4 yıldır hobi olarak kuş fotoğrafçılığı yapıyor. Tatil günlerinde özel kamuflaj elbiselerini giyen savcı Vedat Soğukpınar, UNESCO'nun Dünya Mirasları Geçici Listesi'ne alınan Bafra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında nadir kuş türlerini fotoğraflıyor. Askeri kamuflajı ile göç yollarında ve sulak alanlarda saatlerce kendini gizleyen Soğukpınar, sıra dışı fotoğraf karelerine imza atıyor. Kuş fotoğrafçılığının yanında doğa fotoğrafları da çeken savcı Soğukpınar'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar binlerce takipçisi tarafından beğeniliyor. Savcı Vedat Soğukpınar'ın Kızılırmak Deltası'nda çektiği ve belgesel özelliği taşıyan fotoğraflar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılı takvimi olarak basıldı. Soğukpınar, 2016 yılında ise Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti adlı fotoğraf sergisi açmıştı.

'SAVAŞ ÇILIĞINA BENZİYOR'

Kuş fotoğrafçılığının inceliklerini anlatan savcı Vedat Soğukpınar, özellikle gece çekimler yapmaya gayret ettiğini söyledi. Kuş fotoğrafçılığını savaş fotoğrafçılığına benzettiğini anlatan Vedat Soğukpınar, "Kuş fotoğrafçılığı, her ne kadar 'doğa fotoğrafçılığı' olarak değerlendirilse de, aslında savaş fotoğrafçıları gibi bir aksiyon fotoğrafçılığı dalıdır. Çünkü fotoğrafını çekmeye çalıştığınız kuşlar bırakın size poz vermesini, size görünmek bile istemezler ve büyük çoğunlukla sizin geldiğinizi önceden farkederek kaçarlar. Bu yüzden kuş fotoğrafçılığı çok yüksek konsantrasyon ve dikkat gerektiren bir fotoğrafçılık dalıdır. Doğa ve kuşlar hakkında önceden bilgi sahibi olmayı gerektiren bir daldır. Fotoğraflamaya çalıştığımız kuşun hangi çalının ya da hangi sazın arkasından çıkacağını önceden bilemezsiniz. Üstelik bu birdenbire çıkan kuşun hangi yöne gideceğini de kestirmek imkansızdır. Kuş fotoğrafçılığı yine sabır gerektiren bir daldır" dedi.

'KUŞ ÇILARI DOĞA DOSTUDUR'

Bir çok kez gün doğmadan kamuflaja girerek kuşların sabahın ışıklarıyla ortaya çıkmalarını beklediğini ifade eden Soğukpınar, "Saatlerce kıpırdamadan kuşların objektifimize yaklaşmasını bekleriz. Kuş fotoğrafçıları aynı zamanda 'tetiğe değil, deklanşöre basarak' kuşları ölümsüzleştirirler. Kuş fotoğrafçıları doğaya zarar vermediği gibi doğa dostu kişilerdir. Aslında ülkemizin her yerinde onlarca kuş türü vardır. Bu kuşların varlığından haberdar edecek kişiler ise kuş fotoğrafçılarıdır. Maalesef bir çok kuş cenneti olarak adlandırdığımız alanlara kuş fotoğrafçılarının ekipmanlarıyla girmesi yasaktır. Bu yasak, kuş fotoğrafçılarının henüz yetkililerce bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Yine kuş fotoğrafı çekebilmek için kuşlar ve doğal yaşamı konusunda bilgi sahibi olmak ve fotoğrafçılığın temel kurallarını da çok iyi bilmek gerekir" diye konuştu.

- Samsun