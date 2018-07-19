Kuş Dili Vatandaşlara Tanıtıldı

Giresun'da, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve halk arasında "kuş dili" olarak tanımlanan ıslık dilinin tanıtılması için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte kuş dilinin anavatanı Kuşköy'deki vatandaşlar il merkezine gelerek kemençe ve kuş dili eşliğinde Gazi Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Burada Kuşköylüler, kuş diliyle "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. 15 Temmuz darbe girişimini lanetliyoruz. Kuş dilini geleceğe aktarıyoruz, herkesi kuş dili festivaline davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. İki çocuk kuş diliyle birbirlerine talimat vererek el sallama, zıplama gibi bazı hareketler yaptılar.

Etkinlik sonunda kuş diline ilgi gösteren bazı vatandaşlar da köy halkına eşlik etti.

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, ıslık dilinin Giresun başta olmak üzere Türkiye'nin bir değeri olduğunu söyledi.

Her yıl ıslık dilini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Köçek, bunların en başında geleneksel olarak düzenlenen Kuşdili Festivali geldiğini kaydetti.

Köçek, kuş dilinin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığına dikkati çekerek, "Bu da Giresun başta olmak üzere Türkiye için önemli bir olgu. Bu kültür bizler için önemli. Çalışmalarımız bu kültürün kaybolmamasını sağlama yönünde. Kuşdili Festivalini bu yıl bu meydanda 2-3 Ağustos'ta, Kuşköy'de ise 4-5 Ağustos'ta gerçekleştireceğiz. Bugün buradan da herkesi ıslık diliyle festivale davet ediyoruz." diye konuştu.