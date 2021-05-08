KUŞ CENNETİNDEN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İZMİR Kuş Cenneti'nde gün batımı yapılan havadan çekimde, tabloları aratmayan manzaralar ortaya çıktı.

İZMİR Kuş Cenneti'nde gün batımı yapılan havadan çekimde, tabloları aratmayan manzaralar ortaya çıktı.

Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı geçtikten 1 kilometre sonra sağ kısımda yer alan İzmir Kuş Cenneti, kırsal Sasalı Mahallesi'nden Foça ilçesine kadar uzanıyor. Bölge aynı zamanda, Gediz Delta'sının güney kısmında kalıyor. Sasalı'da yer aldığı için Sasalı Kuş Cenneti olarak da adlandırılan İzmir Kuş Cenneti'nde flamingodan nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikana kadar binlerce kuş barınıyor. Kuş cennetindeki kartpostallık görüntüler, havadan görüntülendi. Tabloları aratmayan güzellikteki kuş cennetinin havadan görüntüleri seyir zevki yarattı. Günbatımıyla birlikte gökyüzündeki kızıllık, ayrıca suyun üstündeki kuşların zarafeti izleyenlerde keyif yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı