"Kuş Cenneti" Gala Gölü Milli Parkı'nda 232 kuş türü tespit edildi

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda 232 kuş türü tespit edildi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında gelen Gala Gölü'nde gözlemlerini sürdürüyor.

Yapılan kapsamlı gözlem çalışmalarında Türkiye'deki kuş türlerinin yüzde 47'si gölde kayıt altına alındı, 232 kuş türü tespit edildi.

Kuş göç yolları üzerinde bulunan ve "kuş cenneti" olarak nitelendirilen Gala Gölü, küçük kuğu, ötücü kuğu, sessiz kuğu, flamingo ve pelikan türleri başta olmak üzere birçok kuş türünü barındırıyor.

– Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor.

Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

Gala Gölü Milli Parkı, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.