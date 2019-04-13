Kuş Beslediği Terastan İnerken Düştü, 4 Ay Sonra Öldü
GAZİANTEP'te iki katlı evin terasındaki kuşlara yem verdikten sonra merdivenlerden inerken düşüp yaralanan Kadir Çelik (71), tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra hayatını kaybetti.
GAZİANTEP'te iki katlı evin terasındaki kuşlara yem verdikten sonra merdivenlerden inerken düşüp yaralanan Kadir Çelik (71), tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra hayatını kaybetti.
?Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuk babası Kadir Çelik, sabah saatlerinde terasta beslediği kuşlara yem verdikten sonra ikinci kattaki evine inmek istedi. Terastan inerken basamaklarda dengesini kaybeden Çelik, düşerek başını beton zemine çarptı. Yakınları tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Emekli olduktan sonra kuş beslemeye başladığı belirtilen Kadir Çelik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
- Gaziantep